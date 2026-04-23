Британия профинансирует центр для депортации мигрантов во Франции

Великобритания профинансирует создание нового центра содержания и депортации мигрантов на севере Франции в рамках усиленного сотрудничества между странами для борьбы с нелегальными переправами через Ла-Манш.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как сообщается, центр во французском Дюнкерке рассчитан на 140 мест и должен заработать до конца года. В нем будут работать около 200 дополнительных французских сотрудников, которые будут заниматься депортацией мигрантов.

До запуска объекта новый подход планируют протестировать уже в ближайшее время в соседнем центре.

По данным Министерство внутренних дел Великобритании, финансирование осуществляется в рамках фонда в 160 млн фунтов стерлингов, согласованного между Лондоном и Парижем.

В то же время власти отмечают, что средства могут отозвать, если проект не покажет результатов в первый год.

Министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд считает, что новые меры позволят депортировать мигрантов еще до того, как они попытаются пересечь Ла-Манш.

По ее словам, это должно помочь "восстановить порядок и контроль на границах".

В центре планируют удерживать мигрантов из стран, граждане которых чаще всего осуществляют такие переправы, в частности из Афганистана, Ирана, Сирии, Ирака и других.

После этого их либо будут возвращать в страны происхождения, либо депортировать в другие государства ЕС, через которые они попали во Францию.

В этот день Великобритания и Франция заключили новое трехлетнее соглашение, направленное на прекращение пересечения Ла-Манша нелегальными мигрантами на небольших лодках.

