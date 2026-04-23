Президент Кіпру: потрібно посилити положення про взаємну оборону в ЄС

Президент Кіпру Нікос Христодулідес наполягає на тому, щоб ЄС посилив положення про взаємну допомогу, а саме статтю 42.7, на випадок, якщо країни зазнають нападу.

Про це він сказав перед початком неформального саміту ЄС на Кіпрі, передає "Європейська правда".

"Те, що нам потрібно і що ми будемо обговорювати сьогодні, – це наповнити змістом статтю 42.7… що станеться, якщо держава-член вирішить застосувати цю конкретну статтю. Нам потрібен оперативний план", – сказав Христодулідес.

"Єдиний шлях для Європейського Союзу – це час працювати над досягненням європейської стратегічної автономії… всі ми розуміємо необхідність цього заклику", – зазначив він.

Кіпр, який не є членом НАТО, зіткнувся з атаками іранських безпілотників після початку війни під проводом США.

ЗМІ раніше повідомляли, що ЄС має намір відпрацювати, як він реагуватиме, якщо одна з його країн зазнає нападу.

Нагадаємо, на тлі війни в Ірані Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.

За даними ЗМІ, Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.