Швеція розглядає можливість нормування палива через війну з Іраном

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна розглядає можливість введення нормування палива, якщо війна з Іраном затягнеться.

Його слова цитує n-tv, передає "Європейська правда".

Крістерссон заявив, що з огляду на "значний вплив" війни з Іраном на економіку країни, уряд Швеції розглядає можливість введення нормування палива.

Втім, він наголосив, що наразі такого нормування не планується.

"Однак ми готові до такого сценарію і, за необхідності, своєчасно про це повідомимо", – запевнив він.

За словами прем'єр-міністра Швеції, вплив війни на шведську економіку останнім часом посилився – те, що спочатку було "обмеженим впливом", перетворилося на "значний вплив".

Він попередив, що існує ризик підвищення інфляції та уповільнення економічного зростання.

Нещодавно уряд Греції оголосив пакет заходів підтримки населення на 500 млн євро, які будуть профінансовані з профіциту бюджету.

Єврокомісія 22 квітня оприлюднила пакет заходів на рівні ЄС для боротьби з енергокризою, спричиненою війною на Близькому Сході.

Писали, що Франція у травні витратить приблизно 180 млн євро на заходи підтримки у зв’язку з високими цінами на пальне.

