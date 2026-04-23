Швеция рассматривает возможность введения нормирования топлива из-за войны с Ираном

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна рассматривает возможность введения нормирования топлива, если война с Ираном затянется.

Его слова цитирует n-tv, передает "Европейская правда".

Кристерссон заявил, что, учитывая "значительное влияние" войны с Ираном на экономику страны, правительство Швеции рассматривает возможность введения нормирования топлива.

Впрочем, он подчеркнул, что пока такое нормирование не планируется.

"Однако мы готовы к такому сценарию и, при необходимости, своевременно об этом сообщим", – заверил он.

По словам премьер-министра Швеции, влияние войны на шведскую экономику в последнее время усилилось – то, что сначала было "ограниченным влиянием", превратилось в "значительное влияние".

Он предупредил, что существует риск роста инфляции и замедления экономического роста.

Недавно правительство Греции объявило о пакете мер поддержки населения на 500 млн евро, которые будут профинансированы за счет профицита бюджета.

Еврокомиссия 22 апреля обнародовала пакет мер на уровне ЕС для борьбы с энергетическим кризисом, вызванным войной на Ближнем Востоке.

Сообщалось, что Франция в мае потратитоколо 180 млн евро на меры поддержки в связи с высокими ценами на топливо.

