Кошта: час готувати формальне відкриття першого кластера переговорів про вступ України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта привітав схвалення позики 90 млрд євро для України та 20-го пакету санкцій і заявив про потребу готувати наступний крок.

Про це він заявив по прибутті на неформальний саміт ЄС на Кіпрі, передає "Європейська правда".

Кошта зазначив, що 23 квітня стало дуже гарним днем, оскільки були зроблені два важливі кроки: розблокована позика для України на 90 млрд євро та затверджено новий пакет санкцій проти Росії.

За його словами, фінансовий пакет дозволить підтримати Україну протягом цього та наступного року, допоможе закрити основні потреби та захищатися проти російської агресії

"Тепер настав час іти далі і готувати наступний крок – це формальне відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС", – заявив Кошта.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше висловив сподівання, що провал режиму Віктора Орбана в Угорщині дає шанс Україні пришвидшити шлях до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у березні єворокомісарка Кос оголосила "неофіційно відкритими" для України усі кластери.

Про підготовку до переговорів за "аграрними главами ми писали у статті