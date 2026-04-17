Сибіга: провал Орбана відкриває Україні шлях до прискорення вступу в ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив сподівання, що провал режиму Віктора Орбана в Угорщині дає шанс Україні пришвидшити шлях до Європейського Союзу.

Про це він заявив у межах Анталійського дипломатичного форуму під час публічної дискусії ADF Talks, пише "Європейська правда".

Сибіга заявив, що після років "провокацій з боку режиму Орбана" Україна отримала шанс пришвидшити свій європейський шлях, офіційно відкрити шість переговорних кластерів, розблокувати кредит ЄС у розмірі 90 млрд євро та посилити 20-й пакет санкцій проти РФ.

Також український міністр висловився щодо антиукраїнської риторики, яка була однією з ключових частин передвиборчої кампанії Орбана.

"Провал антиукраїнської риторики під час виборів в Угорщині став сигналом для подібних політичних сил в інших країнах, що така риторика не працює", – додав Сибіга.

Як відомо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині 12 квітня прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

За даними ЗМІ, Орбан, який залишає свою посаду глави угорського уряду, не братиме участі в неформальній зустрічі Європейської ради на Кіпрі наступного тижня.

Також Орбан у своєму першому після поразки на виборах інтерв’ю заявив, що визнає свою повну відповідальність за результат, який перевів його партію "Фідес" в опозицію.

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Перезавантаження Угорщини. Що змінить для України поразка Орбана та чого чекати від Мадяра.