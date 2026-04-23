Кошта: пора готовиться к формальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины

Президент Европейского совета Антониу Кошта приветствовал одобрение кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций и заявил о необходимости готовиться к следующему шагу.

Об этом он заявил по прибытии на неформальный саммит ЕС на Кипре, передает "Европейская правда".

Кошта отметил, что 23 апреля стало очень хорошим днем, поскольку были сделаны два важных шага: разблокирован кредит для Украины на 90 млрд евро и утвержден новый пакет санкций против России.

По его словам, финансовый пакет позволит поддержать Украину в течение этого и следующего года, поможет покрыть основные нужды и защищаться от российской агрессии

"Теперь пришло время идти дальше и готовить следующий шаг – это формальное открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС", – заявил Кошта.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее выразил надежду, что провал режима Виктора Орбана в Венгрии дает Украине шанс ускорить путь в Европейский Союз.

Как сообщалось, в марте еврокомиссар Кос объявила "неофициально открытыми" для Украины все кластеры.

