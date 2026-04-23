Прем'єр Бельгії каже, що і без Орбана є лідери, "які не завжди погоджуються"

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що, на його думку, у Європі "дещо переоцінили" те, наскільки спокійнішими стануть європейські саміти без Віктора Орбана за столом переговорів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, він заявив по прибутті на неформальний саміт ЄС на Кіпрі.

За його досвідом, позиція Орбана в Європейській Раді була "нелегкою", але "також не неможливою", зазначив Де Вевер.

Він додав, що хоча ситуація може дещо покращитися, "в Європі є інші країни, лідери яких не завжди погоджуються" з європейським консенсусом.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше висловив сподівання, що провал режиму Віктора Орбана в Угорщині дає шанс Україні пришвидшити шлях до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у березні єворокомісарка Кос оголосила "неофіційно відкритими" для України усі кластери.

