Премьер-министр Бельгии заявляет, что и без Орбана есть лидеры, "которые не всегда соглашаются"

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что, по его мнению, в Европе "несколько переоценили" то, насколько спокойнее станут европейские саммиты без Виктора Орбана за столом переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, он заявил по прибытии на неформальный саммит ЕС на Кипре.

По его опыту, позиция Орбана в Европейском Совете была "нелегкой", но "также не невозможной", отметил Де Вевер.

Он добавил, что хотя ситуация может несколько улучшиться, "в Европе есть другие страны, лидеры которых не всегда соглашаются" с европейским консенсусом.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее выразил надежду, что провал режима Виктора Орбана в Венгрии дает Украине шанс ускорить путь в Европейский Союз.

Как сообщалось, в марте еврокомиссар Кос объявила "неофициально открытыми" для Украины все кластеры.

О подготовке к переговорам по "аграрным главам" мы писали в статье Переговоры о еде: почему украинская "аграрка" пугает ЕС.