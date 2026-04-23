Глава МЗС Латвії: тиск на РФ треба продовжувати до закінчення війни та виплати репарацій

Необхідно продовжувати чинити тиск на Росію, вводячи більш широкі санкції аж до закінчення війни та виплати репарацій.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка цього тижня відвідала Азербайджан і зустрілася з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як повідомив радник міністра Том Садовскіс, сторони обговорили розширення економічного співробітництва, а також актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема підтримку України. Браже висловила вдячність за гуманітарну допомогу Азербайджану Україні та наголосила на важливості тіснішої співпраці з Європейським Союзом для запобігання обходу санкцій.

У розмові з Байрамовим Браже приділила особливу увагу можливостям зміцнення

Крім того, сторони обговорили актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, включаючи хід мирного процесу між Азербайджаном та Вірменією. Міністр закордонних справ Латвії відзначила позитивну динаміку діалогу між країнами та висловила надію на швидке підписання та ратифікацію мирної угоди.

Обговорюючи відносини Азербайджану з ЄС, Браже позитивно оцінила їхній розвиток і підкреслила, що в найближчі роки спостерігається значний потенціал зростання, особливо у сфері енергетики та сполучення, включаючи розвиток потенціалу Транскаспійського транспортного коридору. Міністри також обговорили ситуацію на Близькому Сході та її вплив на обидві країни. Браже подякувала Азербайджану за внесок у зниження напруженості.

Під час візиту міністри закордонних справ підписали меморандум про співпрацю між міністерствами закордонних справ Латвії та Азербайджану з консульських питань. Угода зміцнить обмін інформацією та досвідом у консульській сфері.

Латвійська делегація відвідала в Баку організований Азербайджаном латвійсько-азербайджанський бізнес-форум, який зібрав підприємців обох країн з метою пошуку нових можливостей для співпраці.

Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нового пакета увійшли понад 100 індивідуальних обмежень, посилення тиску на енергетичний сектор і "тіньовий флот", а також нові заходи проти фінансових установ у третіх країнах та компаній, що підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що роботу над новим пакетом вже розпочато.