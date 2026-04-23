Глава МИД Латвии: давление на РФ необходимо продолжать до окончания войны и выплаты репараций

Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, вводя более широкие санкции вплоть до окончания войны и выплаты репараций.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая на этой неделе посетила Азербайджан и встретилась с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как сообщил советник министра Том Садовскис, стороны обсудили расширение экономического сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, в частности поддержку Украины. Браже выразила благодарность за гуманитарную помощь Азербайджана Украине и подчеркнула важность более тесного сотрудничества с Европейским Союзом для предотвращения обхода санкций.

В беседе с Байрамовым Браже уделила особое внимание возможностям укрепления

Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая ход мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Министр иностранных дел Латвии отметила положительную динамику диалога между странами и выразила надежду на скорейшее подписание и ратификацию мирного соглашения.

Обсуждая отношения Азербайджана с ЕС, Браже положительно оценила их развитие и подчеркнула, что в ближайшие годы наблюдается значительный потенциал роста, особенно в сфере энергетики и транспортного сообщения, включая развитие потенциала Транскаспийского транспортного коридора. Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на обе страны. Браже поблагодарила Азербайджан за вклад в снижение напряженности.

В ходе визита министры иностранных дел подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел Латвии и Азербайджана по консульским вопросам. Соглашение укрепит обмен информацией и опытом в консульской сфере.

Латвийская делегация посетила в Баку организованный Азербайджаном латвийско-азербайджанский бизнес-форум, который собрал предпринимателей обеих стран с целью поиска новых возможностей для сотрудничества.

Совет ЕС 23 апреля в письменной процедуреутвердил изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.

В новый пакет вошло более 100 индивидуальных ограничений, усиление давления на энергетический сектор и "теневой флот", а также новые меры против финансовых учреждений в третьих странах и компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что работа над новым пакетом уже начата.