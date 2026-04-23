У Латвії побоюються, що війна на Близькому Сході підвищить ризики нелегальної міграції

Існує ймовірність, що війна на Близькому Сході може вплинути на тиск нелегальної міграції на Латвію; крім того, існує ризик спроб пакистанських трудових мігрантів, які перебувають у Білорусі, потрапити до країни.

Про це повідомив агентству міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У міру загострення конфлікту та проведення наземних операцій неминуче виникне переміщення цивільного населення, подібно до того, як це сталося під час вторгнення Росії в Україну, і, відповідно, ризики нелегальної міграції можуть ще більше зрости, зазначив міністр.

Ріхардс Козловскіс зазначив, що в Білорусі вже зараз перебувають кілька десятків тисяч пакистанських трудових мігрантів. Міністра турбує, що в якийсь момент під впливом інформаційного простору цим людям можуть вселити, що Білорусь – не найкраща країна, і їм слід вирушати до інших держав. Це означає, що переміщення цих людей створить ризики ще ширшого тиску нелегальної міграції на кордоні Латвії.

Козловскіс нещодавно зустрічався зі своїм колегою з Пакистану, який виявив зацікавленість у вирішенні проблем нелегальної міграції. Відповідно, Козловскіс вважає, що з Пакистаном необхідно підтримувати двосторонні зв’язки.

Цього року на латвійсько-білоруському кордоні було припинено 1645 спроб незаконного перетину.

Уряд продовжив до 30 червня цього року режим посиленої охорони кордону в білоруському прикордонні. Це пов’язано з підвищеним потоком нелегальних мігрантів з Білорусі.

Режим посиленого контролю введено в Лудзі та волостях Лудзенського краю, Краславі та волостях краю, Аугшдаугавському краї, Даугавпілсі, а також у Каунатській волості Резекненського краю.

Минулого року Державна прикордонна охорона Латвії загалом запобігла 12 046 спробам незаконного перетину білорусько-латвійського кордону. З гуманітарних міркувань перетин кордону не було заборонено 31 нелегальному мігранту.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт раніше заявив, що американо-ізраїльська війна проти Ірану поки що не призвела до збільшення кількості людей, які шукають притулку в Європі.

Опитування у березні показало, що більшість жителів Німеччини висловили занепокоєння щодо здатності країни прийняти більшу кількість біженців з Ірану.