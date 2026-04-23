В Латвии опасаются, что война на Ближнем Востоке повысит риски нелегальной миграции

Существует вероятность, что война на Ближнем Востоке может повлиять на приток нелегальной миграции в Латвию; кроме того, существует риск попыток пакистанских трудовых мигрантов, находящихся в Беларуси, попасть в страну.

Об этом сообщил агентству министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По мере обострения конфликта и проведения наземных операций неизбежно возникнет перемещение гражданского населения, подобно тому, как это произошло во время вторжения России в Украину, и, соответственно, риски нелегальной миграции могут еще больше возрасти, отметил министр.

Рихардс Козловскис отметил, что в Беларуси уже сейчас находятся несколько десятков тысяч пакистанских трудовых мигрантов. Министра беспокоит, что в какой-то момент под влиянием информационного пространства этим людям могут внушить, что Беларусь – не лучшая страна, и им следует отправляться в другие государства. Это означает, что перемещение этих людей создаст риски еще более сильного давления нелегальной миграции на границе Латвии.

Козловскис недавно встречался со своим коллегой из Пакистана, который проявил заинтересованность в решении проблем нелегальной миграции. Соответственно, Козловскис считает, что с Пакистаном необходимо поддерживать двусторонние связи.

В этом году на латвийско-белорусской границе было пресечено 1645 попыток незаконного пересечения.

Правительство продлило до 30 июня этого года режим усиленной охраны границы в белорусском пограничном районе. Это связано с повышенным потоком нелегальных мигрантов из Беларуси.

Режим усиленного контроля введен в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году Государственная пограничная охрана Латвии в целом предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По гуманитарным соображениям пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее заявил, что американо-израильская война против Ирана пока не привела к увеличению количества людей, ищущих убежища в Европе.

Опрос в марте показал, что большинство жителей Германии выразили обеспокоенность по поводу способности страны принять большее количество беженцев из Ирана.