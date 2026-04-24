"Це буде корисно": Трамп хоче бачити Путіна на зустріч G20 у США

Сполучені Штати мають намір запросити правителя Росії Владіміра Путіна на саміт лідерів країн G20, який заплановано на грудень на гольф-курорті президента Дональда Трампа у Маямі, хоча запрошення ще не надіслано.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Washington Post.

Державний департамент США зазначив у своїй заяві, що президент Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що Росія може брати участь у всіх засіданнях "Великої двадцятки", оскільки США зосереджені на проведенні успішного та продуктивного саміту".

"Наразі офіційних запрошень не надсилалося, але Росія є членом "Великої двадцятки" і буде запрошена до участі у міністерських зустрічах та саміті лідерів", – заявив високопосадовець адміністрації, який виступив на умовах анонімності під час брифінгу для ЗМІ.

У четвер, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті, Трамп зазначив, що йому нічого не відомо про запрошення Путіна, але він не буде проти цього.

"Якщо він приїде, це, ймовірно, буде дуже корисно", – сказав президент, додавши згодом, що він "дотримується думки, що треба розмовляти з усіма". Він зазначив, однак, що сумнівається, чи Путін приїде, якщо його запросять.

Росія не бере участі в очних зустрічах G20 з 2019 року, спочатку через пандемію коронавірусу, а згодом через вторгнення в Україну у 2022 році та виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна.

Раніше в четвер російські посадовці заявили, що Путін отримав запрошення на саміт у Маямі, але поки що не ясно, чи відвідає він його. Речник Кремля Дмитрій Пєсков під час телефонної розмови з журналістами заявив, що "рішення щодо формату нашої участі буде прийнято ближче до саміту".

У розмові з російськими ЗМІ заступник міністра закордонних справ Александр Панкін зазначив, що США надіслали запрошення "на найвищому рівні", але, зважаючи на те, що до події залишається ще кілька місяців, поки що не зрозуміло, чи буде воно прийняте.

Нагадаємо, в березні Трамп повідомив, що провів "хорошу" телефонну розмову з Путіним, в якій вони обговорили війну в Україні та ескалацію на Близькому Сході.

Телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася на тлі оголошення американським президентом рішення про зняття нафтових санкцій "проти деяких країн".