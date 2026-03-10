Трамп про розмову з Путіним: порадив йому зосередитися на припиненні війни в Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів "хорошу" телефонну розмову з правителем РФ Владіміром Путіним, в якій вони обговорили війну в Україні та ескалацію на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", Трампа заявив під час пресконференції.

Американський президент розповів, що Путін пропонував йому допомогу у війні на Близькому Сході. На що Трамп сказав йому зосередитися на припиненні війни в Україні.

"Я вважаю, що це була позитивна розмова на цю тему, і ми, звісно, говорили про Близький Схід. І він хоче бути корисним. Я сказав, що ти міг би бути більш корисним, якби закінчив війну між Україною і Росією. Це було б більш корисно", – сказав Трамп.

Він заявив, що Путін хоче "бути конструктивним".

За словами американського президента, у розмові вони також обговорювали війну в Україні, яку Трамп назвав "нескінченною".

"Ми говорили про Україну, яка є просто нескінченною війною. І погляньте, між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Вони, здається, не можуть прийти до згоди", – заявив глава Білого дому.

Зазначимо, що телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася на тлі оголошення американським президентом рішення про зняття нафтових санкцій "проти деяких країн".

Раніше США дозволили Індії купувати російську нафту протягом місяця у зв’язку з ситуацією, що склалась на тлі війни на Близькому Сході. Також повідомляли, що Вашингтон розглядає можливість зняття додаткових санкцій з російської нафти.

Також писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив про відтермінування за пропозицією американської сторони тристоронньої зустрічі з РФ і США, яка планувалась цього тижня.