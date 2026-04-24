"Это будет полезно": Трамп хочет видеть Путина на саммите G20 в США

Соединенные Штаты намерены пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран G20, который запланирован на декабрь на гольф-курорте президента Дональда Трампа в Майами, хотя приглашение еще не отправлено.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Washington Post.

Государственный департамент США отметил в своем заявлении, что президент Дональд Трамп "ясно дал понять, что Россия может участвовать во всех заседаниях "Большой двадцатки", поскольку США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита".

"На данный момент официальных приглашений не отправлялось, но Россия является членом "Большой двадцатки" и будет приглашена к участию в министерских встречах и саммите лидеров", – заявил высокопоставленный чиновник администрации, выступивший на условиях анонимности во время брифинга для СМИ.

В четверг, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Трамп отметил, что ему ничего не известно о приглашении Путина, но он не будет против этого.

"Если он приедет, это, вероятно, будет очень полезно", – сказал президент, добавив впоследствии, что он "придерживается мнения, что нужно разговаривать со всеми". Он отметил, однако, что сомневается, приедет ли Путин, если его пригласят.

Россия не участвует в очных встречах G20 с 2019 года, сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за вторжения в Украину в 2022 году и выданного Международным уголовным судом ордера на арест Путина.

Ранее в четверг российские чиновники заявили, что Путин получил приглашение на саммит в Майами, но пока не ясно, посетит ли он его. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время телефонного разговора с журналистами заявил, что "решение о формате нашего участия будет принято ближе к саммиту".

В беседе с российскими СМИ заместитель министра иностранных дел Александр Панкин отметил, что США направили приглашение "на высшем уровне", но, учитывая, что до мероприятия остается еще несколько месяцев, пока не ясно, будет ли оно принято.

Напомним, в марте Трамп сообщил, что провел "хороший" телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они обсудили войну в Украине и эскалацию на Ближнем Востоке.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся на фоне объявления американским президентом решения о снятии нефтяных санкций "против некоторых стран".