ЗМІ: США зафіксували, як Іран встановив ще більше мін в Ормузькій протоці

Американській військові виявили, що військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану цього тижня встановили в Ормузькій протоці нові міни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Axios.

Нові міни в протоці можуть поглибити те, що Міжнародне енергетичне агентство вже назвало найбільшим перебоєм у постачанні нафти в історії світового ринку: більшим, ніж під час нафтової кризи 1970-х років.

За словами джерел, американські військові виявили іранську операцію з встановлення мін і пильно стежать за нею.

На початку війни американські посадовці оцінювали, що знищили понад 90% великих іранських мінних суден та складів для зберігання мін, але вважали, що іранські збройні сили все ще мають запаси вздовж узбережжя.

Американські посадовці заявляють, що ВМС використовують підводні дрони в Ормузькій протоці для операцій з розмінування.

У мирний час через протоку проходить приблизно 20% світових морських нафтоперевезень. Трафік скоротився до одиниць суден у більшість днів, порівняно з понад 100 суднами щодня.

Американський посадовець заявив, що США знають, скільки нових мін розставив Іран, але відмовився назвати їхню кількість. До цього очевидного зростання експерти оцінювали, що Іран розмістив менше 100 мін.

Отримавши інформацію про нові події, президент США Дональд Трамп у четвер на Truth Social наказав ВМС США "без вагань стріляти і знищувати" будь-які іранські судна, що встановлюють міни.

За даними ЗМІ, Пентагон повідомив американським законодавцям цього тижня, що на розмінування Ормузької протоки, ймовірно, знадобиться шість місяців.