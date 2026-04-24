СМИ: США зафиксировали, как Иран установил ещё больше мин в Ормузском проливе

Американские военные обнаружили, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на этой неделе установили в Ормузском проливе новые мины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Axios.

Новые мины в проливе могут усугубить то, что Международное энергетическое агентство уже назвало крупнейшим сбоем в поставках нефти в истории мирового рынка: более значительным, чем во время нефтяного кризиса 1970-х годов.

По словам источников, американские военные обнаружили иранскую операцию по установке мин и пристально следят за ней.

В начале войны американские чиновники оценивали, что уничтожили более 90% крупных иранских минных судов и складов для хранения мин, но считали, что иранские вооруженные силы все еще имеют запасы вдоль побережья.

Американские чиновники заявляют, что ВМС используют подводные дроны в Ормузском проливе для операций по разминированию.

В мирное время через пролив проходит примерно 20% мировых морских нефтеперевозок. Трафик сократился до нескольких судов в большинство дней по сравнению с более чем 100 судами ежедневно.

Американский чиновник заявил, что США знают, сколько новых мин установил Иран, но отказался назвать их количество. До этого очевидного роста эксперты оценивали, что Иран разместил менее 100 мин.

Получив информацию о новых событиях, президент США Дональд Трамп в четверг в Truth Social приказал ВМС США "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские суда, устанавливающие мины.

По данным СМИ, Пентагон сообщил американским законодателям на этой неделе, что на разминирование Ормузского пролива, вероятно, потребуется шесть месяцев.