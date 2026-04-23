Трамп наказав знищувати всі іранські кораблі, які мінують Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп повідомив про свій наказ американським військовим знищувати будь-які судна, зокрема іранські, які встановлюють міни в Ормузькій протоці.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у своїй мережі Truth Social.

Трамп заявив, що американські військові мають "без вагань" стріляти на ураження під час фіксації суден, які мінують протоку.

"Я віддав наказ ВМС США обстрілювати й знищувати будь-які судна, хай навіть найменші з них (адже ВСІ їхні військові кораблі, а це 159 одиниць, лежать на дні моря!), які встановлюють міни у водах Ормузької протоки. Ніяких вагань", – написав Трамп.

Президент США також заявив, що американські мінні тральники вже розчищають Ормузьку протоку від мін. У своїй заяві він закликав їх продовжувати ці заходи "втричі інтенсивніше".

За даними ЗМІ, Пентагон повідомив американським законодавцям цього тижня, що на розмінування Ормузької протоки, ймовірно, знадобиться шість місяців.

17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними видання The Times, Україна готова направити в Ормузьку протоку для розмінування свої мінні тральники з Британії.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.