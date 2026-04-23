АР: Пентагон оцінив терміни розмінування Ормузької протоки у шість місяців

Пентагон повідомив американським законодавцям цього тижня, що на розмінування Ормузької протоки, ймовірно, знадобиться шість місяців.

Як пише "Європейська правда", про це агентству АР повідомило джерело, обізнане з ситуацією.

Представники Міністерства оборони США повідомили цю інформацію під час закритого брифінгу у вівторок у комітеті з питань збройних сил Палати представників.

За словами співрозмовника, засідання залишило більше питань, ніж відповідей, оскільки законодавці намагалися дізнатися про вартість війни проти Ірану, її стратегію та цілі.

Конгресмени також поставили питання, на які досі не отримано відповіді, щодо удару по шкільному комплексу на початку війни.

Нагадаємо, 17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними видання The Times, Україна готова направити в Ормузьку протоку для розмінування свої мінні тральники з Британії.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу про відсутність часових рамок щодо завершення війни з Іраном.