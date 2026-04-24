ЗМІ: Зеленський відвідає Азербайджан

Президент Володимир Зеленський відвідає з візитом Азербайджан.

Про це "Суспільному" стало відомо від обізнаних джерел, повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні мовника сказано, що президент завітає не лише в Азербайджан, але і в Саудівську Аравію. Проте жодні деталі майбутніх візитів не наводять.

Напередодні глава держави відвідав Кіпр для участі у неформальному саміті лідерів Європейського Союзу.

Про плани Зеленського відвідати Азербайджан повідомляли в лютому 2024 року, однак тоді візит не відбувся.

Азербайджан неодноразово надавав Україні гуманітарну допомогу під час війни, зокрема, після ударів РФ по об’єктах азербайджанського бізнесу.