ЗМІ: Зеленський відвідає Азербайджан
Президент Володимир Зеленський відвідає з візитом Азербайджан.
Про це "Суспільному" стало відомо від обізнаних джерел, повідомляє "Європейська правда".
У повідомленні мовника сказано, що президент завітає не лише в Азербайджан, але і в Саудівську Аравію. Проте жодні деталі майбутніх візитів не наводять.
"Президент Володимир Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію та Азербайджан", – йдеться у повідомленні.
Напередодні глава держави відвідав Кіпр для участі у неформальному саміті лідерів Європейського Союзу.
Про плани Зеленського відвідати Азербайджан повідомляли в лютому 2024 року, однак тоді візит не відбувся.
Азербайджан неодноразово надавав Україні гуманітарну допомогу під час війни, зокрема, після ударів РФ по об’єктах азербайджанського бізнесу.