ЗМІ: Зеленський відвідає Азербайджан

Новини — П'ятниця, 24 квітня 2026, 10:56 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський відвідає з візитом Азербайджан.

Про це "Суспільному" стало відомо від обізнаних джерел, повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні мовника сказано, що президент завітає не лише в Азербайджан, але і в Саудівську Аравію. Проте жодні деталі майбутніх візитів не наводять.

"Президент Володимир Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію та Азербайджан", – йдеться у повідомленні.

Напередодні глава держави відвідав Кіпр для участі у неформальному саміті лідерів Європейського Союзу.

Про плани Зеленського відвідати Азербайджан повідомляли в лютому 2024 року, однак тоді візит не відбувся.

Азербайджан неодноразово надавав Україні гуманітарну допомогу під час війни, зокрема, після ударів РФ по об’єктах азербайджанського бізнесу.

