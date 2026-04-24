СМИ: Зеленский посетит Азербайджан

Новости — Пятница, 24 апреля 2026, 10:56 — Кристина Бондарева

Президент Владимир Зеленский посетит с визитом Азербайджан.

Об этом "Суспільному" стало известно от осведомленных источников, сообщает "Европейская правда".

В сообщении вещателя сказано, что президент посетит не только Азербайджан, но и Саудовскую Аравию. Однако никакие детали будущих визитов не приводят.

"Президент Владимир Зеленский планирует посетить Саудовскую Аравию и Азербайджан", – говорится в сообщении.

Накануне глава государства посетил Кипр для участия в неформальном саммите лидеров Европейского Союза.

О планах Зеленского посетить Азербайджан сообщали в феврале 2024 года, однако тогда визит не состоялся.

Азербайджан неоднократно оказывал Украине гуманитарную помощь во время войны, в частности, после ударов РФ по объектам азербайджанского бизнеса.

