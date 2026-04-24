Санчес прокоментував чутки, що США думають "призупинити" членство Іспанії у НАТО

Прем’єр Іспанії Педро Санчес сказав, що не турбується про нібито лист Пентагону з варіантами "покарання Іспанії" за позицію щодо війни проти Ірану, доки це на рівні чуток.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментарі наводить EFE.

Санчеса, який зараз перебуває на Кіпрі у межах неформального саміту ЄС, запитали про злиті у ЗМІ деталі внутрішнього листа Пентагону з нібито варіантами "покарання" для союзників, якими найбільш невдоволена адміністрація Дональда Трампа. Там йдеться про "призупинення" членства Іспанії у НАТО.

Прем’єр відповів, що у таких питаннях зважає не на чутки, а на офіційні документи та заяви.

"Позиція іспанського уряду абсолютно чітка: ми безперечно за співпрацю із союзниками, але завжди у рамках міжнародного права", – сказав Санчес.

Іспанія є чи не найгучнішим у ЄС критиком війни США та Ізраїлю проти Ірану та викликала особливе невдоволення Вашингтона тим, що не дозволила використовувати для цієї кампанії американські бази на своїй території.

Зауважимо, юридичної можливості "призупинити членство у НАТО" чи вигнати будь-кого із союзників без його на те згоди не існує – оскільки рішення в Альянсі ухвалюються одностайно. Тим більш цього не можна зробити одностороннім рішенням США.

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він хоче помститися.

