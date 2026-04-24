Санчес прокомментировал слухи, что США думают "приостановить" членство Испании в НАТО

Премьер Испании Педро Санчес сказал, что не беспокоится о якобы письме Пентагона с вариантами "наказания Испании" за позицию по войне против Ирана, пока это на уровне слухов.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарии приводит EFE.

Санчеса, который сейчас находится на Кипре в рамках неформального саммита ЕС, спросили о слитых в СМИ деталях внутренней переписки Пентагона с якобы вариантами "наказания" для союзников, которыми наиболее недовольна администрация Дональда Трампа. Там говорится о "приостановлении" членства Испании в НАТО.

Премьер ответил, что в таких вопросах учитывает не слухи, а официальные документы и заявления.

"Позиция испанского правительства абсолютно четкая: мы бесспорно за сотрудничество с союзниками, но всегда в рамках международного права", – сказал Санчес.

Испания является едва ли не самым громким в ЕС критиком войны США и Израиля против Ирана и вызвала особое недовольство Вашингтона тем, что не позволила использовать для этой кампании американские базы на своей территории.

Заметим, юридической возможности "приостановить членство в НАТО" или выгнать кого-либо из союзников без его на то согласия не существует – поскольку решения в Альянсе принимаются единогласно. Тем более этого нельзя сделать односторонним решением США.

Ранее сообщалось, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он хочет отомстить.

Читайте также: Санчес против Трампа: какие риски и выгоды принес премьеру Испании конфликт с США