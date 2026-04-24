Каллас: ЄС повинен переглянути свої "червоні лінії" щодо санкцій проти Росії

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас вважає, що Європейський Союз має переглянути свої "червоні лінії" з покарання РФ за війну проти України та проаналізувати, які ще санкції він може запровадити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас заявила у п’ятницю, прибувши на неформальну зустріч лідерів ЄС на Кіпрі.

Каллас нагадала, що ЄС нарешті вдалося ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії, який мав бути затверджений ще два місяці тому, проте Угорщина і Словаччина блокували рішення.

"Тепер нам слід також переглянути попередні "червоні лінії", які раніше заважали введенню деяких санкцій, і обміркувати, що ще ми можемо зробити в цьому напрямку", – сказала Каллас.

Вона підкреслила, що зараз у ЄС просувають вже 21-й санкційний пакет.

"Це надсилає дуже чіткий сигнал Росії, що вона не може бути сильнішою за нас. Це також надсилає чіткий сигнал Росії, що Україна для нас важливіша, ніж для них, і ми продовжуватимемо підтримувати її", – заявила очільниця дипломатії ЄС.

Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До 20-го пакета санкцій увійшли понад 100 індивідуальних обмежень, посилення тиску на енергетичний сектор і "тіньовий флот", а також нові заходи проти фінансових установ у третіх країнах та компаній, що підтримують російський військово-промисловий комплекс.