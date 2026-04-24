Каллас: ЕС должен пересмотреть свои "красные линии" по санкциям против России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что Европейский Союз должен пересмотреть свои "красные линии", связанные с наказанием РФ за войну против Украины, и проанализировать, какие еще санкции он может ввести.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас заявила в пятницу, прибыв на неформальную встречу лидеров ЕС на Кипре.

Каллас напомнила, что ЕС наконец удалось принять 20-й пакет санкций против России, который должен был быть утвержден еще два месяца назад, однако Венгрия и Словакия блокировали решение.

"Теперь нам следует также пересмотреть предыдущие "красные линии", которые ранее мешали введению некоторых санкций, и обдумать, что еще мы можем сделать в этом направлении", – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что сейчас в ЕС продвигают уже 21-й санкционный пакет.

"Это посылает очень четкий сигнал России, что она не может быть сильнее нас. Это также посылает четкий сигнал России, что Украина для нас важнее, чем для них, и мы будем продолжать поддерживать ее", – заявила глава дипломатии ЕС.

Совет ЕС 23 апреля по письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.

В 20-й пакет санкций вошли более 100 индивидуальных ограничений, усиление давления на энергетический сектор и "теневой флот", а также новые меры против финансовых учреждений в третьих странах и компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.