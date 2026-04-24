У Швеції топдипломата звинуватили у порушеннях щодо засекреченої інформації

У Швеції офіційно звинуватили у незаконному поводженні із засекреченою інформацією дипломата, затриманого минулого року.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

24 квітня шведському дипломату, ім’я та посаду якого не розкривають, офіційно висунули звинувачення у незаконному поводженні із засекреченою інформацією, що стосується безпеки країни, а саме – у тому, що він возив такі документи додому та у літній будинок для відпочинку.

Прокурор Матс Люнквіст зазначив, що йдеться про дані з високим рівнем секретності, до яких дипломат мав доступ за своєю посадою, але не мав права брати з собою і залишати у себе вдома.

Дипломату – за 60 років, зазначають, що він багато років працював у структурі МЗС. Його затримали у травні 2025 року.

Навесні 2025 року у Швеції затримали дипломата за підозрами у шпигунстві на користь іноземної держави, невдовзі після того він раптово помер.

