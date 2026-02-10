У Польщі розкрили більше деталей про співробітника Міноборони, звинуваченого у шпигунстві

Затриманий за звинуваченнями у шпигунстві співробітник Міністерства оборони Польщі мав доступ до багатьох важливих даних, у тому числі до засекреченої інформації.

Як повідомляє PAP, про це в інтерв’ю розповів очільник військової контррозвідки, бригадний генерал Ярослав Стружик.

За його словами, затриманий співробітник працював у Міноборони Польщі з початку 90-х років.

"Цей посадовець працював у найважливіших департаментах, що опікуються стратегією, оборонним плануванням, міжнародною безпекою", – зазначив Стружик.

Також за роки своєї кар’єри він працював "в одному з найважливіших" директоратів Генштабу.

За цей час співробітник мав численні відрядження і зустрічався з тисячами людей, у тому числі топпосадовцями.

Ярослав Стружик зазначив, що затриманий мав глибокі знання процесів, що відбуваються у Міноборони, і мав доступ до засекречених документів. Останній раз контррозвідка перевіряла його особу у 2021 році.

На питання про те, як довго міг чоловік займатися шпигунством, Стружик сказав, що це з’ясовують у межах розслідування. Також з’ясовують, які матеріали він міг передати у чужі руки і що зробити, щоб зменшити цінність цієї інформації для іноземної розвідки.

Очільник контррозвідки зазначив, що арешт такого "цінного" шпигуна є однозначним успіхом і закликав не применшувати вагу цього співробітника.

Також Ярослав Стружик назвав "типовою дезінформацією" заяви РФ про нібито дотичність Польщі до замаху на генерала у Москві.

Нагадаємо, затримання співробітника Міноборони Польщі за підозрами у шпигунстві відбулось на початку лютого у стінах відомства. За рішенням суду його заарештували на три місяці.