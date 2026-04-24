В Швеции топ-дипломата обвинили в нарушениях относительно засекреченной информации

В Швеции официально обвинили в незаконном обращении с засекреченной информацией дипломата, задержанного в прошлом году.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

24 апреля шведскому дипломату, имя и должность которого не раскрывают, официально предъявили обвинение в незаконном обращении с засекреченной информацией, касающейся безопасности страны, а именно – в том, что он возил такие документы домой и в летний дом для отдыха.

Прокурор Матс Люнквист отметил, что речь идет о данных с высоким уровнем секретности, к которым дипломат имел доступ по своей должности, но не имел права брать с собой и оставлять у себя дома.

Дипломату – за 60 лет, отмечается, что он много лет работал в структуре МИД. Его задержали в мае 2025 года.

Весной 2025 года в Швеции задержали дипломата по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства, вскоре после этого он скоропостижно скончался.

