Розвідка Естонії не бачить загрози відкриття Росією нового фронту у країнах Балтії

Начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії Антс Ківісельг не вважає, що Росія може відкрити новий фронт проти країн Балтії.

Про це він сказав у п’ятницю, 24 квітня, цитує ERR, пише "Європейська правда".

Ківісельг наголосив, що оцінка загрози агресії є досить складним процесом, що вимагає аналізу поточного стану збройних сил, політичних намірів уряду та можливості здійснення нападу в міжнародному контексті.

Водночас на думку полковника, Росія в основному не досягла своїх стратегічних цілей в Україні. Навіть якщо деякі з них були досягнуті, це сталося значно пізніше, ніж планувалося спочатку.

Начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії впевнений, що наразі немає такої загрози, що Росія могла б атакувати або країни Балтії, або НАТО в ширшому сенсі.

"Сьогодні, навіть якщо ця мобілізація проводиться в Росії, немає ознак того, що ці мобілізовані підрозділи будуть якимось чином використані проти країн НАТО. Водночас Збройні сили, включаючи Розвідувальний центр, щодня працюють над запобіганням потенційній війні", – сказав він.

Хоча ознак нападу немає, Ківісельг зазначив, що керівництво Росії непередбачуване і часто приймає ірраціональні рішення.

"З раціонального погляду, Російській Федерації, безумовно, не було б сенсу відкривати новий фронт десь ще в регіоні. Але ми бачили, що Російська Федерація не завжди раціональна у своїх рішеннях і може припускатися стратегічних прорахунків", – додав він.

Нещодавно в інтерв’ю національному телемарафону Володимир Зеленський припустив, що Росія блокує інтернет не для придушення критики уряду, а з метою запобігти невдоволенню, яке може викликати запланована масштабна мобілізація. За оцінкою президента України, метою мобілізації є масована атака на Україну або ж на країни Балтії.

Естонські політики стверджують, що заяви Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії не сприяють співпраці.

А прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене запропонувала уникати риторики залякування у відповідь на заяви Зеленського.