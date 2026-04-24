Разведка Эстонии не видит угрозы открытия Россией нового фронта в странах Балтии

Начальник разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии Антс Кивисельг не считает, что Россия может открыть новый фронт против стран Балтии.

Об этом он сказал в пятницу, 24 апреля, цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

Кивисельг отметил, что оценка угрозы агрессии является достаточно сложным процессом, требующим анализа текущего состояния вооруженных сил, политических намерений правительства и возможности осуществления нападения в международном контексте.

В то же время, по мнению полковника, Россия в основном не достигла своих стратегических целей в Украине. Даже если некоторые из них были достигнуты, это произошло значительно позже, чем планировалось изначально.

Начальник разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии уверен, что сейчас нет такой угрозы, что Россия могла бы атаковать или страны Балтии, или НАТО в более широком смысле.

"Сегодня, даже если эта мобилизация проводится в России, нет признаков того, что эти мобилизованные подразделения будут каким-то образом использованы против стран НАТО. В то же время Вооруженные силы, включая Разведывательный центр, ежедневно работают над предотвращением потенциальной войны", – сказал он.

Хотя признаков нападения нет, Кивисельг отметил, что руководство России непредсказуемо и часто принимает иррациональные решения.

"С рациональной точки зрения, Российской Федерации, безусловно, не было бы смысла открывать новый фронт где-то еще в регионе. Но мы видели, что Российская Федерация не всегда рациональна в своих решениях и может допускать стратегические просчеты", – добавил он.

Недавно в интервью национальному телемарафону Владимир Зеленский предположил, что Россия блокирует интернет не для подавления критики правительства, а с целью предотвратить недовольство, которое может вызвать запланированная масштабная мобилизация. По оценке президента Украины, целью мобилизации является массированная атака на Украину или же на страны Балтии.

Эстонские политики утверждают, что заявления Зеленского о возможной подготовке РФ к нападению на страны Балтии не способствуют сотрудничеству.

А премьер-министр Литвы Инга Ругинене предложила избегать риторики запугивания в ответ на заявления Зеленского.