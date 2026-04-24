Мелоні каже, що останнім часом не мала контактів з Трампом

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що останнім часом не мала контактів із президентом Дональдом Трампом, але назвала відносини між країнами "міцними".

Про це вона заявила у п’ятницю, 24 квітня, під час спілкування із журналістами, її цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як відомо, останніми тижнями Трамп різко критикував Мелоні за опозицію до його війни в Ірані та захист Папи Римського Лева XIV попри те, що прем’єрку Італії вважали однією із найближчих соратників американського президента.

"Я не розмовляла з Дональдом Трампом. Щодо моїх стосунків із Трампом, то зараз я нічого конкретного не роблю", – сказала Мелоні.

Втім, вона назвала відносини між країнами "міцними".

Як відомо, суперечка між лідерами виникла через різку критику Трампом неодноразових закликів Папи Лева XIV до миру на Близькому Сході.

Мелоні назвала висловлювання американського президента неприйнятними.

Трамп згодом звинуватив її у відсутності мужності та заявив, що відносини між ними вже не такі, як раніше.

