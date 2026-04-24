Мелони говорит, что в последнее время не имела контактов с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в последнее время не имела контактов с президентом Дональдом Трампом, но назвала отношения между странами "крепкими".

Об этом она заявила в пятницу, 24 апреля, во время общения с журналистами, ее цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как известно, в последние недели Трамп резко критиковал Мелони за оппозицию к его войне в Иране и защиту Папы Римского Льва XIV несмотря на то, что премьера Италии считали одной из ближайших соратников американского президента.

"Я не разговаривала с Дональдом Трампом. Что касается моих отношений с Трампом, то сейчас я ничего конкретного не делаю", – сказала Мелони.

Впрочем, она назвала отношения между странами "крепкими".

Как известно, спор между лидерами возник из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.

Мелони назвала высказывания американского президента неприемлемыми.

Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

