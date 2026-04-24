Посол США: Чехія виконає всі зобов’язання перед НАТО

Посол США в Чехії Ніколас Меррік переконаний, що Чехія виконає всі свої зобов’язання перед НАТО у сфері оборони.

Про це він заявив журналістам під час відкриття виставки, присвяченої 250-річчю заснування Сполучених Штатів, передає iDnes, пише "Європейська правда".

Посол США в Чехії заявив, що він провів багато дискусій з чеськими політиками з усього політичного спектра і переконаний, що Чехія дуже серйозно ставиться не тільки до своєї індивідуальної безпеки, але й до колективної безпеки в рамках НАТО.

"Я на 100% впевнений, що ця країна виконає як свої індивідуальні, так і колективні зобов’язання, по-перше, щодо потенціалу, а по-друге, щодо загального обсягу витрат", – сказав Меррік.

За його словами, прем’єр-міністр Андрей Бабіш нещодавно підтвердив оборонні зобов’язання країни перед НАТО.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел та уряд сперечаються щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети у 2% ВВП.

Детально на цю тему – у статті Чехія проти НАТО. Як уряд Бабіша йде на конфлікт із Трампом через витрати на оборону.