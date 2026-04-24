Посол США: Чехия выполнит все обязательства перед НАТО

Посол США в Чехии Николас Меррик убежден, что Чехия выполнит все свои обязательства перед НАТО в сфере обороны.

Об этом он заявил журналистам во время открытия выставки, посвященной 250-летию основания Соединенных Штатов, передает iDnes, пишет "Европейская правда".

Посол США в Чехии заявил, что он провел много дискуссий с чешскими политиками из всего политического спектра и убежден, что Чехия очень серьезно относится не только к своей индивидуальной безопасности, но и к коллективной безопасности в рамках НАТО.

"Я на 100% уверен, что эта страна выполнит как свои индивидуальные, так и коллективные обязательства, во-первых, в отношении потенциала, а во-вторых, в отношении общего объема расходов", – сказал Меррик.

По его словам, премьер-министр Андрей Бабиш недавно подтвердил оборонные обязательства страны перед НАТО.

Напомним, президент Чехии Петр Павел и правительство спорят по поводу политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, из-за которого она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер раскритиковал решение Чехии относительно расходов на оборону, которые не достигают даже прежней цели в 2% ВВП.

