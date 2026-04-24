Космічні сили США уклали контракти для проєкту "Золотий купол"

Космічні сили США уклали контракти на суму до $3,2 млрд з 12 компаніями на розробку космічних систем перехоплення ракет, тим самим просуваючи план президента США Дональда Трампа під назвою "Золотий купол".

"Золотий купол" передбачає розширення наземних систем оборони, таких як ракети-перехоплювачі, датчики та системи управління, а також додавання космічних елементів для виявлення, відстеження та потенційної протидії загрозам, що надходять з орбіти.

Космічні сили уклали перші контракти до $3,2 млрд з 12 компаніями на розробку прототипів космічних перехоплювачів, здатних нейтралізувати ракетні загрози незабаром після запуску, що ознаменувало значний зсув у стратегії протиракетної оборони США.

У травні писали, що Трамп затвердив проєкт "Золотого купола". Тоді зазначали, що його вартість складе $175 млрд.

"Золотий купол" – це спроба адміністрації Трампа провести ребрендинг розпливчастих планів зі створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола".