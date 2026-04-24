Космические силы США заключили контракты в рамках проекта "Золотой купол"

Космические силы США заключили контракты на сумму до 3,2 млрд долларов с 12 компаниями на разработку космических систем перехвата ракет, тем самым продвигая план президента США Дональда Трампа под названием "Золотой купол".

"Золотой купол" предусматривает расширение наземных систем обороны, таких как ракеты-перехватчики, датчики и системы управления, а также добавление космических элементов для обнаружения, отслеживания и потенциального противодействия угрозам, исходящим с орбиты.

Космические силы заключили первые контракты на сумму до $3,2 млрд с 12 компаниями на разработку прототипов космических перехватчиков, способных нейтрализовать ракетные угрозы вскоре после запуска, что ознаменовало значительный сдвиг в стратегии противоракетной обороны США.

В мае писали, что Трамп одобрил проект "Золотого купола". Тогда отмечалось, что его стоимость составит $175 млрд.

"Золотой купол" – это попытка администрации Трампа провести ребрендинг расплывчатых планов по созданию системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу".