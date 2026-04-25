Фіни незадоволені роботою уряду у всіх сферах, крім однієї

Більшість фінів вважають, що уряд на чолі з прем’єр-міністром Петтері Орпо не впорався зі своїми обов’язками у більшості сфер державної політики.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це свідчить опитування, проведене Фондом муніципального розвитку (KAKS).

Респондентам було запропоновано оцінити діяльність уряду в 16 сферах. Позитивну оцінку більшість дала лише в одній сфері: зовнішній політиці, безпеці та обороні, де 54% опитаних оцінили діяльність уряду як задовільну або дуже добру.

Найбільше незадоволення викликають соціальні послуги та охорона здоров’я, а також зайнятість та управління економікою. Аж три чверті респондентів заявили, що уряд погано впорався з питаннями зайнятості.

Опитування проводила компанія Verian, яка опитала понад 1 000 осіб наприкінці березня та на початку квітня. Похибка становила трохи менше трьох процентних пунктів у обидва боки.

Цього тижня уряд оприлюднив свій план державних фінансів на 2027–2030 роки.

Примітно, що попри незадоволеність роботою уряду Фінляндія дев’ятий рік поспіль опинилась на першому місці у глобальному рейтингу "найщасливіших країн" за World Happiness Report.

Президент Фінляндії Александр Стубб, коментуючи чергове перше місце країни у рейтингу 2024 року, зазначив, що вбачає "секретами" такого результату природу, рівень взаємної довіри у суспільстві та освіту.