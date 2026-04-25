Финны недовольны работой правительства во всех сферах, кроме одной

Большинство финнов считают, что правительство во главе с премьер-министром Петтери Орпо не справилось со своими обязанностями в большинстве сфер государственной политики.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle, об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом муниципального развития (KAKS).

Респондентам было предложено оценить деятельность правительства в 16 сферах. Положительную оценку большинство дало лишь в одной сфере: внешней политике, безопасности и обороне, где 54% опрошенных оценили деятельность правительства как удовлетворительную или очень хорошую.

Наибольшее недовольство вызывают социальные услуги и здравоохранение, а также занятость и управление экономикой. Целых три четверти респондентов заявили, что правительство плохо справилось с вопросами занятости.

Опрос проводила компания Verian, которая опросила более 1 000 человек в конце марта и начале апреля. Погрешность составила чуть менее трех процентных пунктов в обе стороны.

На этой неделе правительство обнародовало свой план государственных финансов на 2027–2030 годы.

Примечательно, что, несмотря на неудовлетворенность работой правительства, Финляндия девятый год подряд оказалась на первом месте в глобальном рейтинге "самых счастливых стран" по версии World Happiness Report.

Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя очередное первое место страны в рейтинге 2024 года, отметил, что видит "секретами" такого результата природу, уровень взаимного доверия в обществе и образование.