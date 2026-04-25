В МИД Румынии в связи с падением дрона вызвали посла России

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла в субботу в связи с инцидентом с падением дрона в районе города Галац.

Об этом говорится в заявлении министерства, сообщает "Европейская правда".

"По распоряжению министра иностранных дел Оаны Цою посол Российской Федерации в Бухаресте будет вызван сегодня в МИД в связи с падением прошлой ночью в районе города Галац российского беспилотника, который использовался для нападений на гражданскую инфраструктуру Украины", – говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что Российская Федерация нарушила суверенитет воздушного пространства Румынии, совершив очередной безответственный акт, который мог поставить под угрозу безопасность населения.

"Это безответственный и провокационный акт, нарушающий основополагающие принципы международного права. Уже более четырех лет Россия ведет незаконную войну против Украины. Это не только жестокий империалистический акт завоевания суверенного соседа, но и нарушение регионального и глобального мира и безопасности", – заявили в МИД.

Напомним, что в Румынии в результате падения дрона ночью 25 апреля были повреждены электрический столб и пристройка к жилому дому. Никто не пострадал.

Румынский президент Никушор Дан заявил, что это первый случай, когда беспилотник РФ повредил имущество в Румынии.

Из-за массированной российской воздушной атаки на Украину, произошедшей в ночь на 25 апреля, Польша подняла в небо авиацию.