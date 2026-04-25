Орбан отказался от мандата в парламенте, но хочет и дальше возглавлять "Фидес"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который уходит в отставку, заявил, что отказывается от депутатского мандата, однако готов и дальше руководить своей партией "Фидес", если его поддержит съезд.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Орбан сказал в видео, опубликованном на своей странице в Facebook в субботу.

Орбан сообщил, что завершилось заседание президиума его партии "Фидес", и политическая сила решила "кардинально реформировать" парламентскую фракцию, которая будет сформирована в понедельник. Ее руководителем станет Гергей Гуляш, а сам Орбан планирует отказаться от депутатского мандата.

"Мандат, который я получил как лидер списка "Фидес"-христианские демократы", на самом деле является парламентским мандатом "Фидес", поэтому я решил его вернуть. Сейчас он нужен не в парламенте, а для реорганизации национального движения", – сказал Орбан.

Он добавил, что на следующей неделе партия проведет общенациональное заседание, а съезд по избранию руководства перенесли на июнь.

"Почти четыре десятилетия я возглавлял наше сообщество, за это время мы пережили успехи и неудачи, победы и поражения на выборах. Но одно осталось неизменным: этот лагерь всегда был самым сплоченным и единым политическим сообществом Венгрии, и это единство сейчас очень нужно Венгрии. Президиум предлагает, чтобы я продолжал свою работу в качестве председателя "Фидес", и если съезд удостоит меня своим доверием, я готов к этой задаче", – заявил Орбан.

Как известно, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

