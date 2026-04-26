Бабіш: витрати Чехії на оборону знову нижчі за вимоги НАТО

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш визнав, що країна цьогоріч не виконає своє зобов’язання перед НАТО щодо виділення 2% валового внутрішнього продукту на оборону.

Про це він сказав у неділю, 26 квітня, передає Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Бабіш заявив, що оцінки НАТО свідчать, що чеські видатки на оборону становитимуть 1,78% ВВП.

Водночас він наголосив, що попередній уряд на чолі з Петром Фіалою також не виконав це зобов'язання минулого року, оскільки НАТО визнало видатки на оборону на рівні 1,85% ВВП.

"У 2025 році Чехія повідомила про 2,01% ВВП, а НАТО визнав 1,85%. На 2026 рік ми повідомляємо про 2,06%, а НАТО каже про 1,78%", – сказав він.

Бабіш зазначив, що обговорив дані НАТО з міністром оборони Яроміром Зуною. За його словами, він має намір вести переговори з альянсом щодо визнаних витрат.

Чеський прем’єр запевнив, що уряд розраховує збільшити частку витрат на оборону в майбутньому.

Кілька днів тому посол США в Чехії Ніколас Меррік висловив переконання, що Чехія виконає всі свої зобов’язання перед НАТО у сфері оборони.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел та уряд сперечаються щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети у 2% ВВП.

