Литва завернула на кордоні з Білоруссю рекордну за цей рік кількість мігрантів

Упродовж неділі литовські прикордонники завернули на кордоні з Білоруссю рекордну для 2026 року за одну добу кількість мігрантів – 50 осіб.

Про це повідомляє LRT, наводячи заяву Служби охорони державного кордону Литви, пише "Європейська правда".

Прикордонники повідомили, що кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі протягом 26 квітня стала найбільшою від початку року.

В одному районі кордон намагалися перейти 11 мігрантів, в іншому – 39. Серед них була одна жінка, всі решта – чоловіки, які представлялися громадянами Афганістану, Ірану, Пакистану. У більшості не було ніяких документів.

До цього найбільш напруженим днем для прикордонників було 18 квітня, коли на кордоні з Білоруссю розвернули 37 шукачів притулку.

Всього з початку року литовські прикордонники не пропустили 612 шукачів притулку, які намагались перетнути кордон з території Білорусі.

Прикордонники зазначають, що останнім часом це переважно молоді чоловіки 20-40 років.

За увесь попередній рік на кордоні завернули понад 1600 осіб.

Нагадаємо, загалом гібридна міграційна криза на кордоні балтійських держав та Польщі з Білоруссю почалась з літа 2021 року за негласного сприяння режиму Александра Лукашенка, що виглядає як помста за санкції та критику репресій у Білорусі. Відтоді Литва завернула на кордоні понад 25 тисяч осіб.

