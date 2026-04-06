У Швеції після потужного шторму тисячі людей залишилися без світла

Новини — Понеділок, 6 квітня 2026, 10:36 — Уляна Кричковська

У Швеції після потужного шторму "Дейв" зберігаються серйозні перебої в роботі транспорту та енергопостачанні.

Про це пише STV, передає "Європейська правда". 

Попри те, що вночі Шведський метеорологічний та гідрологічний інститут (SMHI) скасував помаранчеве попередження, наслідки негоди відчуваються й досі.

Станом на ранок понеділка, 6 квітня, близько 27 тисяч домогосподарств залишаються без електроенергії. 

Зазначається, що ремонтні роботи ускладнені сильним вітром, який створює небезпеку для аварійних бригад. У компанії Ellevio повідомили, що наразі немає точних термінів повного відновлення електропостачання.

Шторм також спричинив значні перебої в роботі залізничного транспорту. За даними Шведської транспортної адміністрації, ситуація залишається напруженою, а рух поїздів у низці регіонів частково або повністю призупинений. 

Розчищення колій затримується через ризики для безпеки працівників.

Водночас синоптики попереджають, що вже у другій половині дня вітер може знову посилитися, особливо на півдні країни.

За даними SMHI, максимальна швидкість поривів вітру під час шторму досягала 39,2 м/с, а середня швидкість – 30 м/с.

Також писали, що шторм "Дейв", який охопив Британію вихідними, спричинив перебої у постачанні електроенергії, а також порушив роботу автомобільного та залізничного транспорту.

5 квітня шторм "Дейв" накрив південь Норвегії. Через негоду було порушено рух транспорту, без світла залишились щонайменш 10 тисяч домівок. У деяких місцевостях сила вітру оновила рекордні показники для квітня. 

На півночі Німеччини дерево, що впало через сильний вітер, вбило трьох людей, серед яких немовля.

