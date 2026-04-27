Из-за сильного ветра в Литве перебои с электроснабжением затронули 40 тысяч потребителей

Из-за усиления ветра в выходные было зафиксировано более 40 тысяч нарушений в подаче электроэнергии в Литве,

Об этом агентству ELTA рассказала представительница Оператора распределения электроэнергии (ESO) Раса Юодкиене, пишет "Европейская правда".

Перебои с электроснабжением из-за сильных ветров начали фиксировать с воскресенья после обеда.

"В течение выходных было зафиксировано более 40 тысяч перебоев. Именно столько потребителей пострадало. Однако большинство перебоев благодаря автоматизации системы длились не более 3 минут, электроснабжение потребителей было восстановлено быстро", – рассказала Юодкиене.

По ее словам, в настоящее время электроснабжение все еще нарушено примерно у 300 потребителей.

В воскресенье сила ветра в большинстве районов страны достигала 15–19 м/с, местами – до 23 м/с.

Пожарные 93 раза выезжали для устранения деревьев, упавших на дорогу. Еще два сообщения пожарные получили о повреждении электропроводов деревьями.

В начале апреля сильный ветер над Польшей оставил без света десятки тысяч людей и нанес другой ущерб.

А в Швеции из-за шторма "Дейв" тысячи людей остались без света.