Прем'єр Чехії відвідав Азербайджан і обговорив енергетичну співпрацю

Президент Азербайджану Ільхам Алієв прийняв прем'єр-міністра Андрея Бабіша під час візиту, в рамках якого, серед іншого, обговорювали енергетичну співпрацю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє iDNES.

Бабіша супроводжував перший віцепрем'єр і міністр промисловості Карел Гавлічек, а серед представників бізнесу був генеральний директор енергетичного гіганта ČEZ Даніель Бенеш. Бабіш нагадав, що Азербайджан є одним з найбільших імпортерів нафти до Чехії.

"Азербайджан перебуває в центрі світової уваги. Потенціал тут величезний", – сказав Бабіш, додавши, що ČEZ прагнутиме укласти контракт на постачання природного газу.

"Після нафти Азербайджан також може бути стратегічним партнером у газовому секторі", – сказав Бабіш.

Збройові компанії, такі як Colt або CSG, також можуть укласти контракти в Азербайджані. "У мене гарне передчуття, ми тут, щоб активізувати наші відносини", – підсумував прем’єр-міністр Чехії.

Окрім Азербайджану, Бабіш найближчими днями відвідає Казахстан і Узбекистан. "Нам потрібні сильні та стабільні партнери також серед країн поза межами ЄС, і саме тому наша перша поїздка за межі союзу буде до Азербайджану, Казахстану та Узбекистану", – заявив Бабіш перед своїм від’їздом.

За його словами, місія на Кавказ відображає чіткий пріоритет його уряду, а саме економічну дипломатію.

Окрім політичних переговорів, чеська делегація також візьме участь у кількох бізнес-форумах.

Нагадаємо, 25 квітня президент України відвідав Азербайджан. Володимир Зеленський повідомив, що в рамках його візиту було підписано шість двосторонніх документів.

Також Зеленський заявив, що Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі на території Азербайджану.