Премьер Чехии посетил Азербайджан и обсудил сотрудничество в сфере энергетики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Андрея Бабиша во время визита, в рамках которого, среди прочего, обсуждалось сотрудничество в сфере энергетики.

[ИСТОЧНИК]Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает iDNES.

Бабиша сопровождал первый вице-премьер и министр промышленности Карел Гавличек, а среди представителей бизнеса был генеральный директор энергетического гиганта ČEZ Даниэль Бенеш. Бабиш напомнил, что Азербайджан является одним из крупнейших импортеров нефти в Чехию.

"Азербайджан находится в центре мирового внимания. Потенциал здесь огромен", – сказал Бабиш, добавив, что ČEZ будет стремиться заключить контракт на поставку природного газа.

"Помимо нефти Азербайджан также может стать стратегическим партнером в газовом секторе", – сказал Бабиш.

Оружейные компании, такие как Colt или CSG, также могут заключить контракты в Азербайджане. "У меня хорошее предчувствие, мы здесь, чтобы активизировать наши отношения", – подытожил премьер-министр Чехии.

Помимо Азербайджана, Бабиш в ближайшие дни посетит Казахстан и Узбекистан. "Нам нужны сильные и стабильные партнеры также среди стран за пределами ЕС, и именно поэтому наша первая поездка за пределы союза будет в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан", – заявил Бабиш перед своим отъездом.

По его словам, миссия на Кавказ отражает четкий приоритет его правительства, а именно экономическую дипломатию.

Помимо политических переговоров, чешская делегация также примет участие в нескольких бизнес-форумах.

Напомним, 25 апреля президент Украины посетил Азербайджан. Владимир Зеленский сообщил, что в рамках его визита было подписано шесть двусторонних документов.

Также Зеленский заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате на территории Азербайджана.