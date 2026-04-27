У розслідуванні про підготовку замаху на литовського проукраїнського активіста Валдаса Барткевічюса та громадянина РФ-діяча башкирського національного руху фігурують вже 13 осіб.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це повідомили у Генеральній прокуратурі Литви.

У понеділок 27 квітня у Генпрокуратурі Литви розповіли, що фігурантами розслідування щодо підготовки вбивства активіста Валдаса Барткевічюса та політичного емігранта-громадянина РФ є загалом 13 осіб.

"Станом на цей час 13 осіб визначено підозрюваними у межах досудового розслідування. Дев’ять осіб перебувають у Литві, щодо семи застосовано запобіжний захід у вигляді арешту, щодо двох – м’якші запобіжні заходи", – розповів заступник головного прокурора відділу розслідувань організованої злочинності та корупції Мартинас Йовайша.

Він також повідомив про підготовку екстрадиції до Литви ще двох підозрюваних, зокрема, затриманого у Греції. Перше екстрадиційне рішення суду вже ухвалено, але його оскаржують в апеляції.

За його словами, максимальною санкцією за статтею, за якою ведеться розслідування – про підготовку вбивства з терористичною метою – є довічне позбавлення волі.

Розслідування триває з весни 2025 року та почалося з того, що згаданий громадянин Росії (в інших джерелах розкривали, що це лідер башкирського національного руху Руслан Габасов, який отримав політичний притулок у Литві) помітив стеження за собою та повідомив у поліцію. Правоохоронці з’ясували, що для його життя є реальна загроза, та встановили ймовірних учасників змови. У процесі розслідування з’ясувалося, що ці ж особи планували вбивство литовського активіста Барткевічюса.

Нагадаємо, у ЄСПЛ триває розгляд скарги України проти Росії, що стосується організованих Росією низки гучних замахів та замовних вбивств, як на території України, так і в інших країнах.

