В расследовании о подготовке покушения на литовского проукраинского активиста Валдаса Барткевичюса и гражданина РФ-деятеля башкирского национального движения фигурируют уже 13 человек.

пишет "Европейская правда"

В понедельник 27 апреля в Генпрокуратуре Литвы рассказали, что фигурантами расследования по подготовке убийства активиста Валдаса Барткевичюса и политического эмигранта-гражданина РФ являются 13 человек.

"По состоянию на это время 13 человек определены подозреваемыми в рамках досудебного расследования. Девять человек находятся в Литве, в отношении семи применена мера пресечения в виде ареста, в отношении двух – более мягкие меры пресечения", – рассказал заместитель главного прокурора отдела расследований организованной преступности и коррупции Мартинас Йовайша.

Он также сообщил о подготовке экстрадиции в Литву еще двух подозреваемых, в частности задержанного в Греции. Первое экстрадиционное решение суда уже принято, но его оспаривают в апелляции.

По его словам, максимальной санкцией по статье, по которой ведется расследование – о подготовке убийства с террористической целью – является пожизненное лишение свободы.

Расследование длится с весны 2025 года и началось с того, что упомянутый гражданин России (в других источниках раскрывали, что это лидер башкирского национального движения Руслан Габасов, получивший политическое убежище в Литве) заметил слежку за собой и сообщил в полицию. Правоохранители выяснили, что для его жизни есть реальная угроза, и установили вероятных участников заговора. В процессе расследования выяснилось, что эти же лица планировали убийство литовского активиста Барткевичюса.

Напомним, в ЕСПЧ продолжается рассмотрение жалобы Украины против России, касающейся организованных Россией ряда громких покушений и заказных убийств, как на территории Украины, так и в других странах.

