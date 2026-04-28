У Білому домі запевнили, що Трамп дуже скоро відреагує на нову мирну пропозицію Ірану

Президент США Дональд Трамп скликав свою команду з питань національної безпеки, щоб обговорити нову пропозицію Ірану щодо припинення війни.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт у цьому контексті запевнила, що Трамп висловиться з цього приводу "дуже скоро".

"Його червоні лінії щодо Ірану були викладені дуже, дуже чітко", – сказала вона, додавши, що вони включають запобігання створенню Тегераном ядерної зброї.

Іран дав зрозуміти, що, можливо, готовий погодитися на проміжну угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів, відклавши при цьому більш складні переговори щодо ядерної програми.

Тегеран наполягає на збереженні певного контролю над судноплавством через протоку.

Хоча США не надали деталей щодо останніх намірів Ірану, його пропозиція щодо припинення війни є "кращою, ніж те, що ми очікували від них", заявив держсекретар Марко Рубіо в інтерв’ю Fox News.

Проте у Білому домі є "сумніви щодо того, чи мала особа, яка подала цю пропозицію, повноваження на це", додав він, повторивши попередні заяви США про те, що іранські лідери розділені щодо своєї стратегії переговорів.

Тим часом ЗМІ повідомили, що Трамп дав зрозуміти, що навряд чи прийме останню пропозицію Ірану щодо припинення війни.